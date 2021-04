Campanha busca reduzir os índices de acidentes nas estradas e chamar atenção dos jovens

Em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a nova campanha de segurança da Renovias busca reduzir os acidentes mais comuns nas rodovias concedidas, através de mensagens que alertam para o respeito às leis de trânsito. “Vá de boa!” é o slogan escolhido para a campanha que os motoristas já podem observar em faixas espalhadas por toda a malha viária da concessionária e que remete a uma linguagem mais informal.

De acordo com os registros da concessionária, durante o ano de 2020, foram pelo menos 296 pessoas, com idade entre 25 a 34 anos, envolvidas em acidentes. Destes, 198 ficaram feridos, 94 saíram ilesos e quatro morreram. Nos três primeiros meses deste ano, já foram 58 pessoas envolvidas desta mesma faixa etária em acidentes.

“O objetivo da campanha que estamos iniciando é aproximar e chamar a atenção dos nossos clientes mais jovens para a observância das leis de trânsito. Todo acidente resulta de um fator humano: seja um acidente por abuso de velocidade ou por um problema mecânico, que não foi devidamente observado, por exemplo. Buscamos falar com os jovens nesta campanha e, por isso, utilizamos uma comunicação mais descontraída para que eles possam absorver melhor as mensagens, que são importantes para uma condução mais segura nas rodovias”, explica o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

Para a campanha “Vá de boa”, foram confeccionadas 31 faixas banner ao longo dos 345,6 quilômetros administrados pela Renovias, chamando a atenção para ultrapassagem com segurança, para a importância de manter distância segura do veículo da frente, sobre a proibição de utilizar o celular e de ultrapassar em faixa contínua, dentre outras mensagens. O respeito aos limites de velocidade de cada trecho das rodovias também é reforçado na campanha.

Desde o início do ano, seguindo os protocolos sanitários exigidos no atual momento, a concessionária tem intensificado as ações de conscientização e a PMR vem ampliando as fiscalizações. A iniciativa da concessionária integra o Programa de Redução de Acidentes (PRA) instituído em parceria com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Segundo o comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, Capitão PM Augusto Garção de Paiva, ações de orientação, conscientização e fiscalização são fundamentais para coibir as infrações de trânsito. “Grande parte da vitimização decorrente de sinistro de trânsito são causadas por imprudência dos motoristas, à exemplo do excesso de velocidade, consumo de bebida alcóolica e distração provocada pelo celular. Por isso, nos mantemos atuantes nas rodovias, seja de forma presencial nos locais de maior probabilidade de incidência de sinistros de trânsito ou através do monitoramento por câmeras”, destaca o comandante.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

“Vá de boa!” é o slogan escolhido para a campanha que os motoristas já podem observar em faixas espalhadas por toda a malha viária da Renovias (Foto: Divulgação)