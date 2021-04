Fatec debate futuro dos profissionais de TI na região

Estudantes interessados em programação, desenvolvimento de softwares e outras tecnologias já podem se inscrever para a a quarta edição do Dev Day, realizado pela Faculdade de Tecnologia (Fatec) Arthur de Azevedo, em Mogi Mirim. O evento ocorre no dia 22 de maio, com transmissão on-line, e tem como objetivo atualizar os participantes sobre as demandas do setor para profissionais da região.

As inscrições para o Dev Day 2021 são gratuitas e podem ser realizadas por estudantes do curso superior tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e também alunos de outras graduações e instituições de ensino superior na área de tecnologia da informação.

“Queremos mostrar o que o mercado está querendo, quais as principais tecnologias utilizadas e as habilidades que facilitam a entrada e permanência dos jovens no mundo do trabalho”, explicou o organizador do evento, professor Marcos Roberto de Moraes, do curso de ADS da Fatec Mogi Mirim. “É uma forma de contribuirmos tanto para a empregabilidade dos jovens profissionais quanto para tornar as empresas da região mais competitivas”.

O encontro virtual contará com palestras e hackathon. As apresentações estão divididas em dois blocos, com seis palestrantes cada. O primeiro bloco vai abordar temas relacionados a carreira, as tecnologias e as boas práticas no desenvolvimento de códigos. O segundo será direcionado ao perfil técnico, focado em tecnologias como business intelligence, integração de dados e frameworks de desenvolvimento.

Já o hackathon terá como tema Mogi Mirim nos trilhos do desenvolvimento. O desafio e a plataforma de trabalho serão apresentados durante o evento e as equipes poderão expor suas soluções em até 15 dias. Essa etapa contará com premiação, que tem apoio da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) e da Prefeitura.

O hackathon é uma atividade que reúne programadores e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software em maratonas de trabalho, com o objetivo de criar soluções específicas para um ou vários desafios. Para participar, os estudantes devem realizar a inscrição no site even3.com.br/devday, efetuar o cadastro e selecionar os blocos de palestras de interesse, até a véspera, dia 21 de maio, às 13h.

O evento organizado pela Fatec de Mogi Mirim ocorre no dia 22 de maio, com transmissão on-line (Foto: Divulgação)