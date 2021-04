Fatec vai oferecer curso de Fabricação Mecânica no próximo Vestibular

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi Mirim, mais uma vez em sintonia com as demandas do mercado de trabalho, traz para os jovens mogimirianos um curso que promete alta empregabilidade nos próximos anos. Trata-se da Tecnologia em Fabricação Mecânica, que já estará disponível no próximo processo seletivo desta instituição.

O curso está em processo de implantação e foi oferecido pela primeira vez em 2019, devido a demanda das empresas de Mogi Mirim e região por profissionais desta área. É o único curso gratuito deste tipo na região de Campinas.

O tecnólogo formado pela Fatec pode atuar em vários campos, mas os principais são as empresas de metalmecânica, especialmente as manufatureiras e de ferramentaria. O futuro profissional dessa área vai atuar no seguimento de usinagem, soldagem, montagem, dentre outros processos mecânicos.

Ele terá a função de gerenciar esses processos, além de desenvolver a melhoria dos produtos e gerir novos projetos, sempre aliando a competência com os cuidados com o meio ambiente. O número de vagas que serão oferecidas para o curso, assim como o período de aulas, será divulgado em breve.

Entre as matérias que serão estudadas nos três anos de curso estão física, eletricidade, hidráulica, pneumática, desenho técnico, cálculo, geometria analítica, automação, dentre outras.

Pela diversidade curricular, o futuro profissional da área de Fabricação Mecânica não encontrará dificuldades de colocação no mercado de trabalho, cada vez mais ávido por tecnólogos versáteis em vários campos de atuação. Por tudo isso, os salários também são bastante atrativos.

Para mais informações, os interessados devem acessar o site www.fatecmm.edu.br, ou ligar para os telefones (19) 3806-2181 e 3806-3139. O endereço da Fatec é Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, Jardim 31 de Março. Em frente ao Tiro de Guerra de Mogi Mirim. O e-mail da escola é fatec@fatecmm.edu.br.

Pela diversidade curricular, o futuro profissional da área de Fabricação Mecânica formado pela Fatec não encontrará dificuldades de colocação no mercado de trabalho (Foto: Arquivo/Divulgação)