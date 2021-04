Governo de SP confirma vacinação contra Covid para idosos de 65 a 67 anos em abril

O governador João Doria anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade entre 65 e 67 anos ainda em abril. O novo grupo totaliza mais de 1 milhão de pessoas em todo o estado. O avanço da campanha depende da chegada das vacinas da Fiocruz para êxito no cronograma definido pelo Plano Estadual de Imunização (PEI).

O objetivo é iniciar a vacinação de pessoas de 67 anos (350 mil pessoas) no próximo dia 14. Uma semana depois, no dia 21, outras 760 mil pessoas com 65 e 66 anos poderão receber a primeira dose. Todas as pessoas que integram os públicos da campanha podem acessar o site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) para confirmar o pré-cadastro. O preenchimento do formulário leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação. O pré-cadastro não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais da saúde e beneficia a população atendida.

BUTANTAN

Na manhã de quarta-feira, 7, Doria participou da entrega de mais 1 milhão de doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus para o Brasil, totalizando 38,2 milhões fornecidas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI . A cada dez vacinas utilizadas no país, pelo menos oito são do Butantan.

O montante já distribuído representa 83% das 46 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde até o final de abril. O Butantan trabalha para entregar outras 54 milhões de doses até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de vacinas.