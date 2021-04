Idosos de 65 e 66 anos serão vacinados na quarta, feriado de Tiradentes

Os idosos de 65 e 66 anos de idade poderão ser vacinados nesta quarta-feira, dia 21, feriado de Tiradentes. Quem pertence a essa faixa etária poderá procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) estarão abertos para a imunização. O horário de atendimento será das 8h às 15h, exceto para as unidades do Jardim Planalto, Parque do Estado e Martim Francisco. Nessas três unidades, a demanda é menor e, portanto, o atendimento ocorrerá das 8h às 12h ou enquanto houver doses disponíveis.

Não há necessidade de agendamento. A recomendação da Secretaria de Saúde é que o idoso faça o pré-cadastro apenas no site vacinaja.sp.gov.br, para agilizar o atendimento. No dia da vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. A expectativa da Secretaria de Saúde é vacinar 1.760 idosos com 65 e 66 anos no feriado de 21 de abril.