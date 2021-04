Idosos de 67 anos já podem agendar vacinação contra a Covid-19

A partir desta segunda-feira, os idosos com 67 anos podem agendar a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, Mogi Mirim recebeu autorização para recebimento de 840 doses do imunizante da AstraZeneca para iniciar a vacinação desta faixa etária ao longo da semana.

Por isso, o agendamento para este grupo pode ser feitos pelos telefones fixos 3804-9749 e 3806-5782. Também é possível agendar enviando mensagem para o Whatsapp da Secretaria de Saúde. Os telefones disponíveis para envio de mensagens via aplicativo são: (19) 3862-1174, (19) 3806-2003 e (19) 3805-4384. Os agendamentos podem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Apesar de o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) ter anunciado na sexta-feira, 9, a antecipação da vacinação contra a Covid-19 para os idosos de 67 anos, os detalhes sobre essa logística não foram repassados ao Município na mesma data. Antes, a vacinação estava prevista para iniciar somente na quarta-feira, dia 14.

VACINA JÁ

Todas as pessoas que integram os públicos da campanha podem acessar o site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) para confirmar o pré-cadastro ou realizá-lo também por WhatsApp, graças a uma parceria entre as Secretarias de Comunicação e da Saúde do governo e a Prodesp. Trata-se de um assistente virtual que oferecerá as informações necessárias para o pré-cadastro. Para acessar o serviço no WhatsApp, basta adicionar o número (11) 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi”.

O pré-cadastro leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação. O pré-cadastro não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais da saúde e beneficia a população atendida.