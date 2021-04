Mogi Mirim acumula 200 mortes por Covid-19

Com o registro de mais três óbitos em decorrência da Covid-19 no domingo, dia 11, Mogi Mirim acumula 200 mortes causadas pela doença. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, as mais recentes vítimas do vírus eram duas mulheres, de 66 e 75 anos, e um homem de 83 anos.

Ao mesmo tempo, o município se aproxima dos 7 mil casos confirmados. O boletim de domingo registrou, ao todo, 6.914 infecções. Desse número, 6.569 são considerados recuperados. Há 110 casos em isolamento domiciliar e 35 internações, sendo 22 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros 85 casos são considerados suspeitos.

A ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa de Misericórdia continua em 100%. No Hospital 22 de Outubro, a ocupação segue alta, mas não mais no limite: 187,5%.

LETALIDADE

Março foi o mês mais letal da pandemia em Mogi Mirim, seguindo uma tendência nacional. Foram 66 mortes causadas pela Covid-19. No mês de abril, até o momento, foram 21 óbitos causados pelo vírus.