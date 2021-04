Mogi Mirim no mapa da tecnologia

Colocar Mogi Mirim no mapa dos fornecedores de tecnologia de ponta do Brasil. Essa é a missão da Ycons IT Consulting, empresa com sede na capital que irá se estabelecer também no município, em parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm). Esse projeto ganhou o nome de Mogi2Go (Mogi Para Ir, em tradução livre).

Condições para isso existem, garante o diretor-executivo da Ycons, o mogimiriano Gilberto Savoy Filho. O mercado de Tecnologia da Informação é o que mais cresce no mundo, mesmo em tempos de pandemia. Ao mesmo tempo, a demanda por profissionais da área é grande. E Mogi Mirim conta com uma Faculdade de Tecnologia (Fatec) e uma Escola Técnica (Etec) que podem formar profissionais para o setor.

O prefeito Paulo Silva e o secretário de Governo, Massao Hito, afirmaram, durante coletiva de imprensa na última quinta-feira, que a Prefeitura dará o respaldo necessário para o projeto Mogi2Go, para que o município encampe a formação de um bloco de tecnologia regional. “Não é um sonho, é totalmente factível”, assegurou Savoy Filho.

Para isso, a Ycons deve auxiliar na formação de mão de obra qualificada, em parceria com a Fatec e com a própria Prefeitura. A expectativa é atrair empresas do ramo para Mogi Mirim, além de desenvolver no município projetos de alta tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento local.

A expectativa é de que, em um período de três anos, seja possível concretizar um cenário em que o município estará entre os principais polos de tecnologia do Brasil, atraindo investimentos, inclusive, de outros países. “Até o final deste ano, Mogi Mirim já estará, pelo menos, no mapa dos fornecedores de tecnologia”, prevê Savoy Filho.

Além disso, a Ycons deseja contribuir socialmente com Mogi Mirim. Segundo Gilbero Savoy Filho, também foi proposto à Administração Municipal um programa para prover treinamento para jovens carentes. Conversas com entidades assistenciais locais devem ocorrer nos próximos dias.

EXPERIÊNCIA

Savoy Filho tem 27 anos de experiência no mercado de Tecnologia da Informação. Sua empresa, a Ycons, projeta para este ano um faturamento de R$ 3,2 milhões. Para 2022, a previsão é de R$ 8,3 milhões. Com projetos no Brasil e no exterior, possui clientes como Vivo, Claro, Tim, Itaú, Bradesco e Comgás. Também faz parte do plano de expansão uma unidade de negócios na Flórida (EUA), até o final deste ano.

O secretário de Governo, Massao Hito, o prefeito Paulo Silva e o proprietário da Ycons, Gilbero Savoy Filho (Foto: Reprodução)