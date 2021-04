Mutirão deve vacinar mais de duas mil pessoas no sábado

Com a chegada de aproximadamente 2,4 mil doses das vacinas AstraZeneca e Coronavac, a Secretaria Municipal de Saúde se prepara para um mutirão no sábado, feriado de 1º de maio. Os imunizantes serão destinados a três grupos prioritários: idosos com 63 anos (primeira dose), idosos com 68 anos (segunda dose) e profissionais de saúde (segunda dose).

No entanto, como são vacinas de duas fabricantes distintas, para grupos diferentes, as equipes de saúde serão divididas, assim como as Unidades Básicas de Saúde, que atenderão com exclusividade cada grupo a ser vacinado.

Embora não seja necessário agendamento prévio para nenhum dos grupos, quem for tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus deve, de preferência, fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Na hora da vacinação, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. Para aqueles que vão receber a segunda dose do imunizante, basta apresentar o comprovante da vacinação de primeira dose, documento de identificação com foto e CPF.

Os idosos de 63 e 68 anos serão vacinados nas unidades do Parque do Estado, Martim Francisco, Santa Clara, Maria Beatriz, Vanderlei da Silva Bueno (Vila Universitária), Antonio Albejante (Mogi Mirim II), Jardim Planalto, Santa Cruz, José Antonio Seixas (Sehac) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Já os profissionais de saúde devem receber a segunda dose exclusivamente nas unidades do Aterrado e do Jardim Paulista. Para todos os grupos, o horário de vacinação é o mesmo, das 7h às 13h.