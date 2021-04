Passe Social começa a ser distribuído em Mogi a partir de segunda

Começa na próxima segunda-feira, dia 3, a distribuição de passes do transporte coletivo pela Prefeitura. No total, serão distribuídos 26 mil passes urbanos nos próximos três meses. Desses, 20 mil passes serão direcionados para as famílias carentes, enquanto os outros 6 mil irão beneficiar os munícipes desempregados.

A Prefeitura está investindo R$ 375 mil – divididos em três parcelas de R$ 125 mil – para subsidiar o programa, denominado Passe Social. Os beneficiados terão um cartão carregado com 20 passes, com recarga automática mensal. A utilização dos créditos vai depender do uso de cada beneficiado. A partir do recebimento do passe social já é possível iniciar, imediatamente, a utilização.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, estão sendo confeccionados 1,3 mil cartões, sendo 1,1 mil para o público do Cadastro Único (CadÚnico), com renda de zero até R$ 178 per capita, e 200 cartões para a população que está em situação de desemprego.

Para entregar os cartões a quem tem direito, a Assistência Social entrará em contato com o beneficiado por telefone, para agendar a retirada. O agendamento se faz necessário para evitar aglomerações e seguir os protocolos sanitários referentes à pandemia de Covid-19.

Vários pontos de referência do município irão se envolver na entrega dos passes sociais. Dentre eles, a Subprefeitura de Martim Francisco, os Cras (Leste, Norte e Planalto), o Creas e as entidades conveniadas.

Para receber o cartão do passe social, o munícipe deve ter em mãos o RG, o CPF e um comprovante de residência. No Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) também haverá distribuição de passes, sem necessidade de agendamento prévio, para a população desempregada.