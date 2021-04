Pelo segundo ano, Semana Santa será celebrada de forma virtual

A Semana Santa é um período de renovação da fé para diferentes comunidades religiosas do Brasil. Neste ano, assim como em 2020, as celebrações foram suspensas ou vão ser restritas, devido à pandemia do novo coronavírus. O tradicional espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, município do agreste pernambucano, que ocorreu por 53 anos, foi novamente adiado. No Distrito Federal, outro evento de tradição, que já teve 46 edições, também não vai ser realizado pelo segundo ano consecutivo: a Via Sacra de Planaltina.

Apesar desses espetáculos com grandes aglomerações não serem possíveis no momento, os líderes religiosos não vão deixar a data passar sem celebração. O assessor da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Leonardo Pinheiro, recomenda que os fiéis usem o material distribuído pela entidade para celebrar a Páscoa em casa.

Em Mogi Mirim, as paróquias promoverão transmissões ao vivo, pelas redes sociais, das celebrações. Nesta sexta, às 15h, a Igreja Matriz de São José transmite a Celebração da Paixão do Senhor. No Sábado Santo, será transmitida a Celebração das Dores de Nossa Senhora, às 9h, e a Vigília Pascal, às 19h. A Missa de Páscoa, no domingo, será transmitida às 8h.

As comunidades evangélicas, apesar de terem uma liturgia diferente do catolicismo, também dão especial atenção a data que marca a ressurreição de Jesus Cristo. O Domingo de Páscoa é a data mais importante do calendário religioso e os cultos também ocorrem de forma virtual, com as cerimônias transmitidas pela internet.

Não são apenas os católicos e evangélicos que celebram a data da ressurreição de Jesus. Algumas casas de Umbanda de tradição mais antiga também comemoram a Semana Santa. A Umbanda é uma religião brasileira que pode reunir tradições de matriz africana, indígena e cristã. Por causa da pandemia, a recomendação é que celebrem a Semana Santa nas próprias residências, no mesmo horário da celebração do terreiro, como se estivessem no centro, praticando as mesmas liturgias. (Com informações da Agência Brasil)

Celebrações são transmitidas ao vivo, pelas redes sociais (Foto: Paróquia de São Joaquim e Sant'Ana/Divulgação)