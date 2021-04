Policiais da região começam a ser vacinados contra a Covid-19

Começou na manhã desta segunda-feira, 5, a vacinação dos agentes das forças de Segurança Pública das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Holambra e Pedreira. A imunização começou às 9h30, na sede do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em Mogi Guaçu.

De acordo com o coordenador regional da vacinação dos agentes de segurança, o major PM Adriano Daniel, a expectativa é vacinar, até sexta-feira, 9, 1.159 agentes de segurança, entre policiais civis, guardas civis municipais, agentes da Polícia Científica e policiais militares.

“Hoje vamos imunizar 190 pessoas, sem aglomeração. Serão muitas pessoas em pouco tempo, mas tudo dentro do planejado”, informou o oficial. O major também fez questão de frisar que todo o trabalho segue um rígido protocolo de higienização, distanciamento e zelo no trato com as vacinas, que só chegam ao local de aplicação à medida em que a demanda assim exigir.

O esquema de imunização montado no batalhão da PM foi muito elogiado pelos participantes, principalmente em relação às barracas de triagem e vacinação, montadas em ambiente aberto e bastante arejado. Todo o processo foi acompanhado de perto pelo oficial médico do 26º BPM/I, capitão Daniel Kallas. Ele informou que a PM providenciou uma ambulância e enfermeiros para auxiliar no processo de imunização dos agentes das forças de segurança e também destacou ainda a participação de alunas do curso de enfermagem da Faculdade UniMogi, que estarão presentes nos cinco dias da cobertura vacinal realizada no batalhão.

A guarda civil municipal Arlete, de Mogi Guaçu, disse que estava se sentindo mais segura ao receber a primeira dose da vacina. Ela elogiou o esquema de vacinação, afirmando que tudo muito rápido, higiênico e profissional. “Estou mais tranquila com esta primeira dose”, acrescentou. O escrivão Moretti, da Polícia Civil de Mogi Mirim, também foi um dos imunizados desta segunda-feira e disse estar aliviado por receber essa primeira dose. De acordo com o coordenador da vacinação no 26º BPM/I, a aplicação da segunda dose para os agentes das forças policiais deve acontecer a partir de 28 de junho.

A expectativa é vacinar mais de mil agentes da Segurança Pública até sexta-feira (Foto: Claudio H. Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim)