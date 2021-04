Prefeito Paulo Silva recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19

O prefeito Paulo Silva (PDT) recebeu nesta quinta-feira, 15, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Aos 67 anos de idade, o chefe do Executivo mogimiriano foi vacinado de acordo com a fase atual do Plano Estadual de Vacinação (PEI).

Paulo Silva realizou o agendamento por telefone, na segunda-feira, e foi vacinado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Aterrado, às 8h49. O prefeito recebeu a vacina da AstraZeneca e deve receber a segunda dose no início de julho.

"Depois da segunda dose, passados cerca de 15 dias, eu estarei já com minha imunidade, mas vou manter meus cuidados, com máscara e distanciamento, até que a grande maioria dos brasileiros esteja vacinada e não haja mais risco", declarou Paulo Silva.

O prefeito destacou que a vacina é "eficaz e segura" e que não teve nenhuma reação ou efeito colateral. "Fiz questão de tomar e noticiar para mostrar que confio na vacina e que vocês precisam confiar também. Acho que as autoridades têm que dar exemplo", justificou.

Com 67 anos, prefeito de Mogi Mirim integra atual público apto a ser vacinado contra a Covid-19 (Foto: Reprodução/Facebook)