Prefeitura de Estiva Gerbi entrega alimentos para famílias em vulnerabilidade social

A Prefeitura de Estiva Gerbi promoveu na última quinta-feira, dia 22, a primeira entrega de alimentos do “Projeto Cesta Verde”, do Governo do Estado de São Paulo, que faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. O projeto é desenvolvido no município pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e pela Secretaria de Ação Social.

Nesta primeira etapa, serão distribuídas aproximadamente 100 cestas de gêneros alimentícios que foram adquiridos diretamente dos agricultores familiares que participaram do chamamento público do Governo do Estado. Os kits foram montados pela Secretaria de Ação Social e distribuídos às famílias vulneráveis cadastradas.

Cada "Cesta Verde" é composta de frutas, verduras, legumes e tubérculos. Todo o processo de recebimento, separação, pesagem, montagem dos kits e distribuição para as famílias ficará a cargo da equipe da Secretaria de Ação Social.

“Este programa é muito importante neste momento tão difícil em que a maioria das famílias estão enfrentando sérias dificuldades por conta da pandemia. Essa ação inédita vai ajudar tanto os pequenos produtores rurais gerando emprego e renda como também a população mais vulnerável de nossa cidade que receberá alimentos de qualidade”, enfatizou a prefeita Cláudia Botelho (MDB).

Prefeita Claudia Botelho destacou importância do programa para as famílias vulneráveis (Foto: Divulgação)