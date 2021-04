Prefeitura implanta rotatória e fecha acessos na Avenida Juscelino Kubitschek

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está realizando intervenções na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, uma das principais vias da zona Norte de Mogi Mirim. Uma nova rotatória foi implantada, enquanto outros acessos via canteiro central estão sendo fechados.

Segundo a Prefeitura, a intenção é promover maior segurança para os usuários da avenida, especialmente em horários de pico. Isso porque, a Secretaria de Mobilidade Urbana identificou um alto número de acidentes graves de trânsito naquela localidade, especialmente nos cruzamentos existentes no canteiro central.

Com a nova rotatória implantada, esses acessos via canteiro central serão fechados. A sinalização de solo e a sinalização vertical da avenida também serão reforçadas, assim que a obra de implantação da rotatória for finalizada. A previsão é de que, no máximo, em 30 dias a nova rotatória já esteja liberada para o tráfego.

Atualmente, a Avenida Juscelino Kubitschek já conta com outras rotatórias: uma na altura do Parque Jardim Murayama e outra no cruzamento com a Avenida 22 de Outubro. Existe ainda uma terceira, próxima ao Velório Municipal e à Avenida da Saudade.