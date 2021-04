Profissionais da Educação de Mogi Mirim começam a ser vacinados no sábado

Mogi Mirim vai antecipar em dois dias o início da vacinação dos profissionais de Educação, com idade a partir de 47 anos. Embora o Governo do Estado tenha marcado a vacinação deste grupo para 12 de abril, os servidores da área que trabalham no município serão imunizados já a partir do próximo sábado, 10.

A vacinação vai acontecer das 8h às 14h em quatro unidades de saúde: Centro de Especialidades Médicas (CEM), UBS Santa Clara, UBS Jardim Paulista e UBS Vila Dias. A estimativa é que 780 profissionais da Educação sejam vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação ocorrerá de acordo com o município de trabalho, ou seja, somente aqueles que trabalham em Mogi Mirim poderão ser imunizados.

Para ser vacinado, o profissional não precisa fazer agendamento junto à Secretaria Municipal de Saúde, mas precisa, obrigatoriamente, fazer o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br/educacao. O cadastro passará por um processo de análise e, se validado, o profissional receberá em seu e-mail o comprovante “VacinaJá Educação”. Este documento terá um QRCode para verificação de autenticidade.

No momento da vacinação, o profissional deverá apresentar o comprovante VacinaJá Educação, RG e CPF para conferência dos dados pelos servidores da Saúde. Caso não seja apresentado o comprovante VacinaJá Educação ou o número de CPF não conste no comprovante apresentado, não poderá ocorrer a imunização.