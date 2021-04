Saúde fará plantão na sexta e no sábado para vacinação contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim vai trabalhar em esquema de plantão no feriado da Sexta-Feira Santa e no sábado. O objetivo é dar continuidade à vacinação contra a Covid-19 no município. Até agora, 11.132 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e outras 3.762 estão imunizadas com as duas doses.

Na sexta, a vacinação ocorrerá exclusivamente no Centro de Especialidades Médicas (CEM), das 7h às 13h. Em esquema de plantão, os profissionais da saúde estarão vacinando idosos acima de 80 anos, com a segunda dose da Coronavac. Neste caso, não é necessário agendamento prévio.

Já no sábado, quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas: Santa Clara, Santa Cruz, Aterrado e Vila Dias. Essas unidades irão vacinar, com a primeira dose, os idosos de 68 anos, das 8h às 15h, ou até que haja doses disponíveis. Também neste caso, não há necessidade de agendamento.

Para ser vacinado com a primeira dose, basta levar comprovante de residência, documento com foto, Cartão SUS ou o número do Viver (prontuário). Se possível, é recomendável fazer o pré-cadastro pelo site vacinaja.sp.gov.br ou pelo link disponível na página da Prefeitura de Mogi Mirim. Para a segunda dose, é necessário apenas a carteirinha que comprove a aplicação da primeira dose e um documento com foto.

Vale ressaltar que, para evitar aglomerações, não é necessário que os idosos façam filas e cheguem nas UBSs nos primeiros horários. Como as unidades estarão abertas por várias horas, é possível ser vacinado ao longo do dia, com tranquilidade.

As orientações sobre as medidas sanitárias permanecem as mesmas: use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento social.