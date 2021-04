Senac de Mogi Guaçu oferece mais de 80 vagas com bolsas de estudo

Ingressar no mercado de trabalho é sempre uma tarefa desafiadora, ainda mais num ano em que se enfrenta a crise ocasionada pela pandemia. O mercado se torna ainda mais exigente na busca por profissionais qualificados e versáteis. Assim, investir em formação passa a ser mais necessário. Pensando nisso, o Senac Mogi Guaçu oferece nos próximos meses, maio, junho e julho, 87 vagas com bolsas de estudo 100% gratuitas. As oportunidades estão distribuídas em pelo menos 25 cursos disponíveis, contemplando as áreas de Gestão de Negócios, Saúde, TI, Comunicação, Turismo e Eventos.

“A qualificação tem por objetivo aprimorar nossos conhecimentos e, ao mesmo tempo em que estamos aprendendo, voltamos nosso foco para esse ponto, lidando melhor com as adversidades do mundo atual. Por isso, pensamos em diversos títulos que, mesmo de forma remota, ajudam a manter a nossa metodologia aplicada, focando no saber ser, fazer e conviver”, explica Cássia Coimbra, gerente do Senac Mogi Guaçu.

As bolsas de estudos contemplam cursos: Logística Integrada, Assistente Financeiro, Vendedor, Inbound Marketing, Assistente Fiscal, Logística, Marketing e Vendas, Análise de Vendas: indicadores-chave de performance (KPI), Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria, Comunicação Interna e Endomarketing, Gestão e Supervisão de Vendas, Fluxo de Caixa, Gamificação na Educação, Concierge: o diferencial no atendimento ao cliente, Reiki - Nível 3 e Programa Educação para o Trabalho - novas articulações e Liderança para Novos Líderes.

“Este é um momento muito oportuno para as pessoas se qualificarem e estarem atentas às oportunidades de trabalho, pois o cenário pós-pandemia será ainda mais exigente e irá requerer profissionais bem preparados tecnicamente e também com boas habilidades interpessoais”, pontua a gerente.

GRATUIDADE

O Senac São Paulo tem o compromisso com o desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora, de forma a contribuir para o bem-estar da sociedade. Dessa forma, o Programa Senac de Gratuidade é um dos principais programas da instituição para reforçar a sua responsabilidade social.

Para se candidatar a uma vaga gratuita, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. As inscrições podem ser realizadas no site do Senac (sp.senac.br/bolsas-de-estudo) e as vagas podem ser solicitadas a partir, das 12 horas e 20 dias antes da data de início do curso e até dois antes do início do curso. As vagas poderão ser encerradas antes desse prazo, caso se atinja a relação de cinco candidatos por vaga.