Abertas as inscrições para isenção e redução da taxa do Vestibular Fatec

Estão abertas as inscrições para o pedido de isenção total ou redução de 50% na taxa do Vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) "Arthur de Azevedo" para o segundo semestre de 2021. O prazo termina às 15h de sexta-feira, dia 7.

Os candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos. Neste caso, devem efetuar duas solicitações. Os interessados precisam preencher o formulário específico, disponível no site www.vestibularfatec.com.br.

A seleção para cursos superiores tecnológicos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos. Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato disponíveis nos sites oficiais, antes de fazer a inscrição.