Carro perde o controle e colide contra poste na Rodovia Nagib Chaib

Um Chevrolet Prisma preto, com placas de Mogi Guaçu, destruiu um poste de iluminação situado na Rodovia Nagib Chaib, próximo ao prédio da Secretaria de Educação, na noite de sábado, 22. O motorista, de 29 anos, sofreu apenas um corte no supercílio e foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste.

Segundo testemunhas, pouco antes das 20h, o Prisma trafegava sentido a Mogi Guaçu, quando, em uma curva existente naquele local, o motorista acabou perdendo o controle do carro, vindo a colidir violentamente contra o poste de iluminação. Na sequência, o carro ainda rodopiou na pista.

Por sorte, não passava ninguém pelo local no momento do acidente. A pancada foi tão forte que o poste ficou pendurado pelos fios de energia. Moradores das proximidades acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que chegou rapidamente ao local.

A Elektro também foi chamada, já que os fios, ainda energizados, estavam colocando em risco a vida de pedestres e motoristas. A troca do poste será providenciada. Já o carro teve que ser rebocado do local pois, além de ficar com a frente totalmente destruída, a documentação do veículo estava atrasada.

A curva onde ocorreu o acidente é considerada um local perigoso do trânsito de Mogi Mirim. Tanto que, poucos metros antes dela, há sonorizadores para alertar os motoristas, que, por sua vez, costumam abusar da velocidade naquele trecho da rodovia. O dono de uma chácara, situada naquela curva, reforçou o muro da propriedade, em virtude das inúmeras colisões ocorridas naquele trecho da estrada.