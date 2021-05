Idosos podem receber 2ª dose da Coronavac sem agendamento nesta semana

Idosos que, por algum motivo, não conseguiram receber a segunda dose da Coronavac na data correta e estão com a imunização atrasada, ou que a data da segunda dose esteja prevista para esta semana, devem procurar três unidades de saúde.

A segunda dose da Coronavac está disponível, nos postos do Jardim Paulista, José Antônio Seixas Pereira (zona Leste) e Santa Cruz. A vacinação nestas três unidades são acontecer até sexta-feira, dia 21, das 9h às 15h, sem necessidade de agendamento prévio. Basta levar o comprovante de vacinação da primeira dose.

Caso o idoso com a vacina em atraso ou cuja data da segunda dose esteja prevista para esta semana não consiga ir até uma das três UBSs ao longo da semana nos horários pré-determinados, a vacinação vai acontecer também no sábado, 22, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), das 7h às 13h.

Vale ressaltar que apenas com uma dose da vacina, o idoso não está imune à Covid-19. É preciso a aplicação das duas doses para que o organismo esteja mais protegido contra a doença.