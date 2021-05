Liberado agendamento de vacina para pessoas com comorbidades, na faixa dos 50 a 54 anos

Quem tem entre 50 e 54 anos e possui uma das comorbidades elencadas pelo Governo do Estado como prioritárias, já pode agendar a vacinação contra a Covid-19. O agendamento para a aplicação da 1ª dose da vacina está liberado. O Município vai vacinar as pessoas com comorbidades desta faixa etária ao longo da semana.

O agendamento pode ser feito pelos telefones fixos 3804-9749 e 3806-5782. Também é possível agendar enviando mensagem para o Whatsapp da Secretaria de Saúde. Os telefones disponíveis para envio de mensagens via aplicativo são: 3862-1174, 3806-2003 e 3805-4384. O agendamento pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Vale ressaltar que a quantidade de doses recebida para cada comorbidade é limitada. Novas datas serão programadas a partir da chegada de novos lotes de vacina contra a Covid-19.

Os pacientes com comorbidades que já fazem acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), junto a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), não precisam de nenhuma declaração para receber a vacina. Basta apresentar a receita do médico dos últimos 12 meses.

No entanto, quem não é acompanhado por um médico na rede pública municipal e pertence a um dos grupos portadores de comorbidades, precisa apresentar declaração do médico. O paciente que não faz tratamento/acompanhamento no SUS, deve imprimir a declaração e apresentar, obrigatoriamente, no dia da vacinação, devidamente preenchido e assinado pelo médico. O modelo de declaração foi disponibilizado pela Prefeitura no link: clique aqui.