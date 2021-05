Mogi vacina nesta semana adultos com comorbidades na faixa dos 55 a 59 anos

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim anunciou que vai vacinar contra a Covid-19, entre terça-feira e sábado, os adultos com comorbidades na faixa dos 55 a 59 anos de idade. O Município informou ainda que a quantidade de doses recebida para cada comorbidade é limitada, por isso novas datas serão programadas a partir da chegada de novos lotes de vacina.

Os pacientes com comorbidades que já fazem acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), junto a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), não precisam de nenhuma declaração para receber a vacina. Basta apresentar a receita do médico dos últimos 12 meses.

No entanto, quem não é acompanhado por um médico na rede pública municipal e pertence a um dos grupos portadores de comorbidades, precisa apresentar declaração do médico. O paciente que não faz tratamento/acompanhamento no SUS, deve imprimir a declaração e apresentar, obrigatoriamente, no dia da vacinação, devidamente preenchido e assinado pelo médico. O modelo de declaração foi disponibilizado pela Prefeitura no link: clique aqui.

A lista com a descrição de todas as comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação está disponível no seguinte link: clique aqui.