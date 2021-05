Plantação de girassol vira atração regional

Tudo começou há cerca de 20 dias, de maneira casual, e foi apenas uma questão de tempo para viralizar nas redes sociais. Desde então, centenas de pessoas decidiram conhecer de perto a plantação de girassol localizada na rodovia vicinal Sebastião Domingues de Freitas, mais conhecida como Estrada do Brumado, na zona rural do município.

A estrada corta uma propriedade do empresário Antônio Caio, que arrendou parte dela para um agricultor de Mogi Mirim, que decidiu investir na cultura de girassol. Como a plantação está atingindo o ponto de corte, com mais de um metro de altura, acaba se destacando na paisagem e atraindo visitantes da região da Baixa Mogiana pela beleza.

O fotógrafo itapirense Antônio Zalberto Bezerra da Silva disse que observou as primeiras postagens nas redes sociais há cerca de duas semanas e, movido pela curiosidade, visitou a plantação no feriado de 1º de maio, levando a família junto. “Para minha surpresa, havia outras pessoas que pensaram a mesma coisa”, mencionou.

No último sábado, 8, filas de automóveis estacionados dos dois lados da rodovia chamavam a atenção de quem passava pelo local. Dentro da propriedade, dezenas de pessoas percorriam a plantação, muitas delas em família, fazendo imagens com seus aparelhos celulares. Alguns entravam até mesmo com os veículos.

No dia seguinte, domingo de Dia das Mães, a situação se repetiu. O casal Eduardo Mantovani e Fernanda Ciconello passeava no local, acompanhado das filhas Manuela e Maria Eduarda. Fernanda explicou que ela e o marido costumam pedalar naquela região e que já conheciam o local. “Também ficamos surpresos com toda essa movimentação”, contou ela.

A psicóloga Jane Mendonça Rodrigues veio de Mogi Guaçu com o marido André, o filho Bruno e até o cachorro de estimação da família. “Tínhamos visto comentários nas redes sociais, mas o que pesou foi a descrição feita por uma amiga nossa que vem pedalar por estes lados. Valeu muito a pena, eu amo girassol”, disse ela.

Já Deivison Pedro de Moraes, natural de Itapira, estava acompanhado de diversos familiares. Contou que mora em Jacutinga (MG) e que saiu cedo de casa, decidido a conhecer a plantação. “Passei na casa dos meus familiares e viemos em grupo. Muito legal, um programa muito diferente. Gosto muito de plantas”, afirmou, enquanto percorria alguns canteiros.