Polícia Federal realiza operação em Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Agentes da Polícia Federal (PF) estiveram na manhã desta quinta-feira em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, como parte das ações deflagradas pela operação “Grão Branco”, que está cumprindo mais de 100 mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados de São Paulo (capital e interior), além de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná.

Em Mogi Mirim, logo nas primeiras horas desta manhã, os agentes estiveram em um endereço de onde foram apreendidos alguns computadores. Há informações, não confirmadas, de que um suspeito teria sido detido pelos agentes. Todos os objetos apreendidos foram levados para a sede da Polícia Federal de Campinas.

O objetivo principal dessa operação, segundo a própria PF, é desarticular uma quadrilha responsável por tráfico internacional de drogas. Logo pela manhã, viaturas da PF foram vistas circulando pela cidade e também em Mogi Guaçu e Sumaré.

O nome da operação "Grão Branco" deve-se ao transporte de grãos (soja e milho) do estado de Mato Grosso para São Paulo para justificar as viagens das carretas que transportavam a cocaína. A Justiça Federal também determinou a busca e apreensão de dez aeronaves e o sequestro de todos os bens de 103 pessoas físicas e jurídicas investigadas.

O valor total de bens sequestrados está sendo apurado. As investigações tiveram início em janeiro de 2019, quando a PF e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) de Mato Grosso apreenderam 495 kg de cocaína no município de Nova Lacerda. No curso da operação, foram realizados mais de dez flagrantes com apreensão de aproximadamente quatro toneladas de cocaína, aeronaves e veículos utilizados no transporte e a prisão de mais de 20 pessoas envolvidas com o crime

Em razão da complexidade da operação “Grão Branco”, além da atuação da Polícia Federal, foi necessário o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), Gefron de Mato Grosso, Polícia Rodoviária Federal (PRF), e das polícias Civil e Militar de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.