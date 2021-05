Profissionais da Saúde e pessoas com Síndrome de Down serão vacinados nesta terça

Profissionais da área da Saúde que ainda não foram vacinados e pessoas portadoras da Síndrome de Down poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Mogi Mirim nesta terça-feira, dia 11. As informações referentes ao cronograma de vacinação para este público foram divulgadas nesta segunda-feira pela Prefeitura.

Para os trabalhadores da Saúde que ainda não foram imunizados, o Município solicitou ao Estado 500 doses complementares para a vacinação dos profissionais de saúde. No entanto, apenas 190 doses foram enviadas. Por este motivo, novas datas serão programadas a partir da chegada de novos lotes da vacina. A vacinação desses profissionais vai acontecer nesta terça, das 9h às 12h, exclusivamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Maria Beatriz.

Para esta nova rodada de vacinação foram incluídas as seguintes categorias profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, auxiliares e técnicos odontológicos, técnicos e balconistas de farmácias, técnicos de Raio-X, funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados, trabalhadores de apoio dos seguintes serviços: consultórios médicos, odontológicos, farmácias/drogarias.

Para receber a primeira dose, os profissionais devem comparecer à UBS determinada, no horário divulgado, munidos dos seguintes documentos: documento de identificação com foto, comprovante de endereço, cadastro no Vacina Já, carteira do conselho profissional, documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde (carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços ou holerite ou carnê do ISSQN).

SÍNDROME DE DOWN

Pessoas com Síndrome de Down que tenham entre 18 e 59 anos serão imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 também nesta terça. A vacinação vai acontecer em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 9h às 15h. Para este grupo de pessoas, não será necessário o agendamento prévio. Basta comparecer à UBS mais próxima da residência com documento pessoal e comprovante de residência. A Secretaria de Saúde também recomenda que seja feito o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para agilizar o atendimento no local de vacinação.

Os profissionais de saúde e portadores da Síndrome de Down estão entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 (Foto: Arquivo/Divulgação)