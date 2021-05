Vestibulinho da Etec oferece 200 vagas para cursos técnicos

Já estão abertas as inscrições para o Vestibulinho da Escola Técnica (Etec) Pedro Ferreira Alves para o 2° semestre deste ano. Serão 200 vagas distribuídas entre os cursos de Administração, Enfermagem, Informática para Internet, Mecatrônica e Recursos Humanos, todos no período noturno.

Interessados têm até 2 de junho, às 15h, para efetuar pagamento e confirmar participação no processo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 19. Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.

Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), deve apresentar uma das seguintes certificações: Certificado de conclusão do Ensino Médio; Declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA; dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA; Boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

O candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.