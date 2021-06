Doria confirma início das obras na estrada que liga Mogi Guaçu a Itapira

O governador João Doria (PSDB) esteve em Mogi Guaçu na manhã desta quinta-feira, 10, para anunciar o início de obras de recuperação e pavimentação da rodovia SPI 177/342, principal ligação ao município vizinho de Itapira e que recebe mais de 6 mil veículos por dia.

O Governo de São Paulo vai investir R$ 84,3 milhões nos serviços promovidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). “É muito importante uma rodovia que recupera e amplia a ligação entre os municípios de Mogi Guaçu e Itapira, ela não só escoa a produção agrícola, mas também facilita o ir e vir das pessoas, melhorando a qualidade de vida”, declarou o governador. “É o maior programa de recuperação de estradas vicinais do país e vem sendo realizado aqui em São Paulo”, acrescentou.

Doria anunciou ainda a modernização de quatro estradas vicinais na região por meio do programa Novas Estradas Vicinais, que irá recuperar e modernizar, somente na primeira fase, 1.563 quilômetros de estradas de responsabilidade municipal em todas as regiões do estado. Nesta etapa inicial, o investimento total do Governo de São Paulo vai chegar a R$ 1,2 bilhão.

A rodovia SPI 177/342 é uma interligação da SP 342 (Mogi Guaçu) com a SP 352 (Itapira) e permite o acesso a cidades da região e outras rodovias de São Paulo. As obras, que incluem a pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais, serão feitas em 22,9 quilômetros, no trecho do km 0 ao km 22,9. O investimento na rodovia entre Mogi Guaçu e Itapira vai gerar 292 empregos, entre vagas diretas e indiretas. A estimativa de conclusão da obra é de 24 meses.

“Esta rodovia é estratégica para o escoamento da produção agrícola do estado de São Paulo, pois além de ligar Mogi a Itapira faz a conexão direta com outras SPs. As obras trarão benefícios a mais de 228 mil habitantes”, afirmou o secretário de Logística e Transportes João Octaviano Machado Neto.

Em Mogi Guaçu, o governador também autorizou obras em quatro vicinais da região, com investimento somado de R$ 68,2 milhões em verbas do Estado. São elas a BRO-040, em Brotas; a SGT-020, entre Santa Gertrudes e Rio Claro; a SGT-273, ligação ao Distrito Industrial, em Santa Gertrudes; e NV-20 CAC-020, ligação de Caconde à divisa de Muzambinho, em Minas Gerais.

As quatro vias estão incluídas na fase 1 do programa Novas Estradas Vicinais. Somente nesta etapa, o Governo de São Paulo vai gerar cerca de 15 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas em diversas regiões do estado. Até o final de junho, o Governo do Estado vai anunciar a fase 2 do programa.

A cerimônia desta quinta-feira, no Teatro Tupec, reuniu diversas autoridades da região de Campinas e da Mogiana, incluindo os prefeitos Rodrigo Falsetti, Toninho Bellini e Paulo Silva, além do deputado Barros Munhoz e diversos vereadores.

O governador João Doria esteve em Mogi Guaçu na manhã desta quinta-feira (Foto: Governo do Estado de São Paulo)