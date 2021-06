Eaton abre vagas para Programa de Estágio 2022 em Mogi Mirim e Valinhos

Estudantes que estão cursando o nível superior, com previsão de formação entre 2022 e 2023, e estudantes que cursam nível técnico matriculados em instituições de ensino com disponibilidade de estágio podem concorrer a mais de 60 vagas do Programa de Estágio 2022 da Eaton. As inscrições já estão abertas e vão até 19 de julho com oportunidades nas unidades de Mogi Mirim e Valinhos.

Podem se candidatar estudantes de graduação que cursam Engenharias e outros cursos de Exatas e Tecnológicas, assim como alunos das áreas de Humanas. A empresa ainda busca, para as vagas técnicas, estudantes de Automação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, entre outras.

O processo seletivo será realizado em formato on-line e a gravação de um vídeo fará parte das etapas do recrutamento, que também contará com as fases de inscrição, testes, dinâmica e entrevista com as lideranças das áreas contratantes. Dependendo do perfil da posição, o estudante deve ter inglês entre nível básico e intermediário e pode permanecer na empresa em um período de até dois anos, tempo que dura o programa.

DIVERSIFICA

Buscando pela diversidade de perfis, o Programa de Estágio 2022 da EATON contempla o Programa Diversifica, que tem por objetivo recrutar estudantes com foco em inclusão. Este ano, será priorizado o grupo de afinidade LGBTQIA+. Em 2020, a ação foi voltada à jovens negros.

Recentemente, a multinacional lançou o Pride, novo grupo de Inclusão & Diversidade, que promove a educação e o engajamento para influenciar mudanças positivas dentro da empresa para a comunidade LGBTQIA+. O Programa Diversifica pretende criar mais oportunidades e abrir portas para os alunos desta comunidade em diferentes áreas.

Mais informações sobre o programa de estágio e o formulário de inscrição estão disponíveis no link: estagioeaton.gupy.io.