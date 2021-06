Governo de SP prorroga fase de transição até 15 de julho

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 23, a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo, para todo o Estado, até o dia 15 de julho. A medida é amparada por recomendação do Centro de Contingência, com base nos dados de evolução da pandemia do coronavírus.

“Devido aos índices ainda elevados de casos, internações e óbitos da pandemia em São Paulo, o Governo do Estado vai seguir mais uma vez a recomendação do Centro de Contingência da Covid-19 e prorrogará a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 15 de julho”, pontuou Doria.

A última atualização do Plano São Paulo previa a manutenção da fase de transição até 30 de junho. Com a nova prorrogação, as normas passam a valer até a primeira quinzena de julho. As regras para funcionamento das atividades econômicas permanecem as mesmas: os estabelecimentos podem funcionar das 6h às 21 horas com no máximo de 40% de ocupação.

Em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira e Estiva Gerbi, porém, as regras foram endurecidas. Os prefeitos da região decidiram decretar um "lockdown noturno", em vigor desde o último sábado, 19, e que deve se estender, no mínimo, até o dia 30 de junho. Com isso, a maioria das atividades econômicas, incluindo supermercados, só podem funcionar até às 19h.