Mogi terá novo mutirão de vacinação no sábado; veja quais grupos podem ser vacinados

Neste sábado, dia 12 de junho, das 7h às 13h, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19, dividida em três grupos. Diversos perfis estão aptos a tomar a vacina, como gestantes e puérperas, deficientes, pessoas com comorbidades e profissionais da Educação. Veja abaixo os detalhes e locais de vacinação.

Vale lembrar que a definição da pessoa com deficiência permanente grave, de acordo com o documento técnico da Campanha de Vacinação Covid-19 – Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) é a seguinte: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; ou indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

GRUPO I

UBS DO PARQUE DO ESTADO II – CORONAVAC

1ª dose

- gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos

Documentação: documentos pessoais e cartão do pré-natal ou atestado/declaração médica constando a comorbidade. No caso das puérperas, deve ser apresentada também a certidão de nascimento do bebê para comprovação do período de 45 dias de nascimento.

- gestantes e puérperas sem comorbidades, a partir de 18 anos

Documentação: documentos pessoais e prescrição/autorização médica para receber a vacina. No caso das puérperas, deve ser apresentada também a certidão de nascimento do bebê para comprovação do período de 45 dias de nascimento.

2ª dose

- as pessoas que, por algum motivo, estiverem em atraso ou estão no período para tomar a 2ª dose da CoronaVac.

Documentação: documentos pessoais e a carteirinha de vacinação da 1ª dose.





GRUPO II

UBSs JARDIM PAULISTA, ATERRADO, MARIA BEATRIZ, JARDIM PLANALTO, MARTIM FRANCISCO, JOSÉ ANTÔNIO SEIXAS, WANDERLEY DA SILVA BUENO E ANTÔNIO ALBEJANTE – ASTRAZENECA

1ª dose

- pessoas com comorbidades, a partir de 18 anos

Documentação: documentos pessoais, comprovante da comorbidade através da receita médica se for paciente SUS ou a declaração (disponibilizada em www.mogimirim.sp.gov.br) se for paciente da rede particular e comprovante de endereço.

- deficientes permanentes que recebem BPC, a partir de 18 anos

Documentação: documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovante de que recebe o benefício.

- deficientes permanentes que não recebem BPC, a partir de 18 anos

Documentação: documentos pessoais, comprovante de endereço e declaração que comprove a condição do deficiente como atestado/laudo médico para pacientes que não são acompanhados nos postos de saúde.

- idosos, a partir de 60 anos que ainda não receberam a 1ª dose

Documentação: documentos pessoais e comprovante de residência.

2ª dose

- pessoas que, por algum motivo, estiverem em atraso ou estão no período para tomar a 2ª dose da AstraZeneca.

Documentação: documentos pessoais e a carteirinha de vacinação da 1ª dose.





GRUPO III

CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) E AS UBSs SANTA CLARA E SANTA CRUZ

1ª dose

- profissionais da Educação, a partir de 18 anos

Documentação: documentos pessoais e comprovante/apresentação do QR Code emitido pelo VaciVida.

Foto: Governo do Estado de São Paulo