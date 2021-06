Na quinta, Mogi Mirim terá Dia D da vacinação contra a Covid

A Secretaria Municipal de Saúde vai montar uma força-tarefa e realizar o Dia D da vacinação contra a Covid-19 em Mogi Mirim. Na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a vacinação vai ocorrer em três unidades de saúde, das 7h às 12h.

Nas UBSs do Aterrado e Santa Clara, serão vacinadas, com a primeira dose, pessoas a partir de 30 anos com comorbidades e deficientes que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Também no Aterrado, será ministrada a segunda dose da AstraZeneca para quem está com o imunizante atrasado.

Já no Centro de Especialidades Médicas (CEM) serão imunizados com a segunda dose da Coronavac aqueles que estão com a vacina em atraso. O Governo do Estado de São Paulo programou o Dia D de vacinação, especialmente para quem está com a segunda dose em atraso.

Dia D será oportunidade para que vacinas contra a Covid sejam colocadas em dia (Foto: Arquivo)