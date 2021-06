População de 46 a 49 anos começa a ser vacinada contra a Covid em Mogi Mirim

Mogi Mirim vai começar nesta terça-feira, dia 22, a vacinar a população de 46 a 49 anos. Nesta semana, a vacinação será centralizada na Escola Técnica (Etec) Pedro Ferreira Alves, das 8h às 16h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Santa Clara e José Antonio Seixas, das 16h às 19h.

Cada dia da semana será destinado a uma faixa etária. Começa na terça para quem tem 49 anos, seguindo na quarta para quem tem 48 anos, na quinta para pessoas com 47 anos, e na sexta-feira para a população de 46 anos de idade.

Para ser imunizado, não será necessário agendamento prévio. Basta fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já: www.vacinaja.sp.gov.br. No ato da vacinação é necessário apresentar RG/CPF, comprovante de endereço e, se possível, a ficha do VaciVida preenchida manualmente, disponível em: www.mogimirim.sp.gov.br/covid.

Cada dia da semana será destinado a uma faixa etária, segundo informou a Prefeitura (Foto: Divulgação)