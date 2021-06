População sem comorbidades começa a ser vacinada contra a Covid em Mogi Mirim

Mogi Mirim vai começar a vacinar a população abaixo dos 60 anos, sem comorbidades, a partir desta terça-feira, 15. A vacinação será centralizada na Escola Técnica (Etec) Pedro Ferreira Alves, das 8h às 16h e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Aterrado, Paulista e Antonio Albejante (Vila Dias) das 16h às 19h.

Cada dia da semana será destinado a uma faixa etária, começando na terça-feira, 15, para quem tem 59 anos, seguindo na quarta-feira, 16, para quem tem 58 anos, na quinta-feira, 17, para pessoas com 57 anos e na sexta-feira, 18, para a população de 56 anos.

Para ser imunizado, não será necessário agendamento prévio. Basta fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). No ato da vacinação é necessário apresentar RG/CPF, comprovante de endereço e a ficha do Vacivida preenchida manualmente, disponível em www.mogimirim.sp.gov.br/covid.

OUTROS GRUPOS

Gestantes e puérperas a partir de 18 anos também poderão se vacinar esta semana, assim como aqueles que estão com a segunda dose da Coronavac em atraso. Para esses grupos, a vacinação vai ocorrer, exclusivamente, na UBS do Parque do Estado II, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.

Pessoas pertencentes aos demais grupos cuja vacinação já foi iniciada (comorbidades, deficientes permanentes, profissionais da educação), mas, que por algum motivo, ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, devem aguardar até o próximo sábado, 19, para se vacinarem. Os locais e horários serão divulgados até o fim desta semana

Novas idades e datas serão incluídas no cronograma municipal de vacinação conforme Mogi Mirim receber a confirmação do envio de mais doses de vacina.