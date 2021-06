Prefeitos da microrregião prorrogam "lockdown noturno" por mais 7 dias

Os prefeitos de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, Estiva Gerbi e Conchal decidiram coletivamente, prorrogar o decreto municipal que definiu regras mais rígidas em relação à circulação de pessoas no combate à pandemia da Covid-19.

A decisão de limitar a circulação de pessoas das 19h às 5h da manhã, conhecido como "lockdown noturno", está valendo desde o último dia 19 de junho e acabaria na próxima quarta-feira, 30, mas será prorrogada por mais uma semana.

Portanto, até 7 de julho, continua não sendo permitido o funcionamento das atividades econômicas e culturais no período determinado. A regra vale para bares, restaurantes, supermercados, igrejas, feiras livres, lojas de conveniência, dentre outras atividades.

O delivery permanece permitido, sem restrições de horário. Drive Thru e Take Away, por sua vez, não estão autorizados. Também permanece proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos, no mesmo período das 19h às 5h.

A prorrogação do decreto que estabelece restrições de circulação atende a uma Nota Técnica do Centro de Contingência do Coronavírus, recomendando “que a circulação de pessoas entre 19h e 5h seja fortemente desestimulada”.

Segundo os prefeitos, ainda não é possível avaliar os impactos epidemiológicos das novas restrições iniciadas em 19 de junho. Com mais uma semana de atividades restritas no período noturno, espera-se comprovar a redução na taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), assim como a diminuição da média móvel de contaminação pelo coronavírus.

A decisão pela prorrogação das restrições por mais uma semana ocorreu em reunião realizada no início da noite de último domingo, 27, com a presença do prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva, da secretária de Saúde de Mogi Mirim, Clara Carvalho, do secretário de Saúde de Itapira, Vladen Vieira, e do secretário adjunto de Saúde de Mogi Guaçu, Carlos Roberto Marrichi Junior.

A prefeita de Estiva Gerbi, Cláudia Botelho, e o prefeito de Conchal, Luiz Vanderlei Magnusson, embora não tenham participado da reunião, enviaram mensagens ratificando a decisão de prorrogação das restrições.

A decisão pela prorrogação das restrições por mais uma semana ocorreu em reunião realizada no início da noite de último domingo (Foto: Divulgação)