Prefeitura inicia pagamentos do auxílio municipal no dia 29

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai iniciar o pagamento do Programa Auxílio Municipal Emergencial (AME) a partir do dia 29 de junho. O AME é um programa municipal de transferência de renda para minimizar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, destinado às famílias em vulnerabilidade social. Este auxílio foi instituído pela Lei Municipal nº 6301, de 5 de maio de 2021.

Será concedido apenas um benefício por família/responsável familiar. O responsável pela unidade familiar (CadÚnico) receberá o pagamento de R$ 200 pelo período de 3 (três) meses. Os pagamentos serão realizados por meio da Caixa Econômica Federal e o valor será depositado em conta digital social, em nome do beneficiário.

Quem já possui conta no banco (a mesma já utilizada para recebimento do Programa Bolsa Família e de outros benefícios) terá o crédito nessa conta. Para quem não possui conta, mas tem direito ao auxílio, a Caixa Econômica criará uma conta digital totalmente gratuita. Não é necessário comparecer ao banco para abertura da conta, nem para o recebimento do valor do auxílio.

O calendário de pagamentos começa no próximo dia 29 para aqueles nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março. No dia 30, irão receber o auxílio os nascidos em abril, maio e junho. Já no dia 1º de julho, receberão o benefício os nascidos em julho, agosto e setembro e, no dia 2 de julho, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. A segunda parcela do benefício seguirá o mesmo escalonamento com base nos meses de nascimento e será paga entre 27 e 30 de julho. Já a terceira parcela será paga de 24 a 27 de agosto.

No total, 1.456 famílias serão beneficiadas. Têm direito ao AME as pessoas cadastradas como “responsável pela unidade familiar” de janeiro/2019 até março/2021 no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até 25% do salário mínimo nacional (R$ 275).

Para consultar quem tem direito ao benefício, basta acessar o site www.mogimirim.sp.gov.br/ame e fazer a consulta pelo número do CPF e data de nascimento. Quem não tem acesso à internet, pode consultar a lista dos beneficiários nos Cras e no Creas, no Setor de Cadastros. Neste caso, a consulta pode ser presencial ou pelo telefone.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

Nascidos em janeiro, fevereiro e março

Dias 29/06, 27/07 e 24/08

Nascidos em abril, maio e junho

Dias 30/06, 28/07 e 25/08

Nascidos em julho, agosto e setembro

Dias 01/07, 29/07 e 26/08

Nascidos em outubro, novembro e dezembro

Dias 02/07, 30/07 e 27/08

Consultas presenciais ou por telefone:

CRAS Norte

3806-8685 / 3805-4073

CRAS Leste

3804-4125 / 3804-1549

CRAS Planalto

3806-7347 / 3804-1823

CREAS

3804-2905 / 3804-1063

Cadastro Único

3862-4755

Secretaria de Assistência Social

3804-1025