SP anuncia antecipação de 15 dias para vacinação geral contra a Covid

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 9, que o calendário de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo será antecipado em 15 dias para todos os públicos fora dos grupos prioritários. Com a medida, a campanha para a população em geral, segundo o Plano Estadual de Imunização (PEI), começa já no próximo dia 16, para um grupo estimado de 1,2 milhão de pessoas com idade entre 55 e 59 anos.

O adiantamento do calendário do PEI também marca para quinta-feira, 10, o início da imunização de 1 milhão de pessoas com deficiência permanente que não recebem o auxílio Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de 400 mil grávidas e puérperas sem comorbidades. Em ambos os grupos, a idade mínima para imunização é de 18 anos.

“Todos os grupos de pessoas por idade, sem comorbidades, serão vacinados com 15 dias de antecedência em relação ao calendário apresentado anteriormente. São Paulo tem pressa e São Paulo vacina”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

Com o cronograma antecipado, a nova meta do Governo de São Paulo é vacinar, pelo menos com a primeira dose, toda a população do estado com 18 anos ou mais até o dia 18 de outubro. A projeção se baseia na estimativa de entregas de vacinas do Ministério da Saúde e considera o início do esquema vacinal, que é composto por duas doses dos imunizantes disponíveis no Brasil.

A logística do PEI vai manter o calendário faseado por faixas etárias, dos grupos mais velhos aos mais jovens, para distribuição e aplicação das doses nos 645 municípios de São Paulo. Em julho, a vacinação será estendida à população em geral com idades entre 50 e 54 anos.

Em agosto, a campanha se amplia para as pessoas a partir de 49 anos de idade, beneficiando progressivamente até as de 35 anos. Já em setembro, a imunização passa a atender a população com idade a partir de 34 anos, estendendo-se até o dia 18 de outubro até a faixa etária de 18 anos.

CRITÉRIOS

O Governo de São Paulo também divulgou os critérios para os dois novos grupos aptos a serem vacinados a partir desta quinta. Grávidas e puérperas sem comorbidades serão atendidas com doses do Butantan ou da Pfizer.

As gestantes devem apresentar carteira de acompanhamento, pré-natal ou laudo médico, enquanto que puérperas com até 45 dias após o parto precisam levar declaração de nascimento de seus recém-nascidos.

Já as pessoas com deficiência permanente – física, sensorial ou intelectual – devem ir aos postos de vacinação com laudo médico ou outros documentos que comprovem a condição. Valem registros de documentos de atendimento em centros especializados, documento com indicação da deficiência, cartões de gratuidade do transporte público e, em casos excepcionais, a autodeclaração.

PLANO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO (PEI)

10 de junho

- Grávidas e puérperas sem comorbidades acima de 18 anos – 400 mil pessoas

- Pessoas com Deficiência Permanente sem BPC – 1 milhão de pessoas

16 de junho

- Adultos sem comorbidades com idade entre 55 e 59 anos – 1,2 milhão de pessoas

9 de julho

- Adultos sem comorbidades com 54 anos

20 de julho

- Adultos sem comorbidades com idade entre 50 e 53 anos

4 de agosto

- Adultos sem comorbidades com idade entre 45 e 49 anos

19 de agosto

- Adultos sem comorbidades com idade entre 40 e 44 anos

29 de agosto

- Adultos sem comorbidades com idade entre 35 e 39 anos

8 de setembro

- Adultos sem comorbidades com idade entre 30 e 34 anos

18 de setembro

- Adultos sem comorbidades com idade entre 25 e 29 anos

28 de setembro

- Adultos sem comorbidades com idade entre 18 e 24 anos