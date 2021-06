SP anuncia vacinação para pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades e deficiências

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a ampliação da vacinação contra a Covid-19, agora para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes com idade entre 30 a 39 anos. Este público totaliza 1,2 milhão pessoas que possuem doenças crônicas e deficientes contemplados com o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e serão incluídos no Plano Estadual de Imunização (PEI) já nesta quarta-feira, dia 2.

Na ocasião em que comparecer ao posto de saúde, qualquer pessoa com comorbidades e que faz parte das faixas etárias já anunciadas deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica, segundo informou o Governo do Estado de São Paulo. Em Mogi Mirim, há a necessidade de apresentação de uma declaração médica, no caso de pacientes não assistidos pela rede pública municipal.

Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do BPC. “É importante que todos que fazem parte deste público façam o pré-cadastro no site Vacina Já. Com isso, diminuímos em 90% o tempo de espera nas unidades de saúde”, destaca a coordenadora do PEI, Regiane de Paula.

O site para o pré-cadastro no Vacina Já é www.vacinaja.sp.gov.br. A iniciativa leva cerca de um minuto, reduzindo em até 90% o tempo de atendimento presencial, que pode chegar a 10 minutos na coleta de informações. A ação pode ser efetuada também por WhatsApp: basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi”, ou clicar no link wa.me/5511952202923?text=oi. O assistente virtual oferece as informações necessárias.