Vendedor de Mogi Mirim é baleado durante assalto em Itapira

Um assalto em Itapira terminou com um mogimiriano baleado e um Honda Civic prata, placas FKN-8071, de Mogi Mirim, levado pelos criminosos, na manhã desta quarta-feira, 23. Após tomarem o carro no Penhão, por volta das 9h30, os bandidos fugiram em direção ao bairro Nosso Teto, no Rio do Peixe.

A vítima, um vendedor de Mogi Mirim, de 49 anos, foi socorrida ao Hospital Municipal de Itapira. Segundo testemunhas, o rapaz estava estacionando o carro para ir até uma agropecuária no Penhão, quando foi abordado por dois marginais que chegaram a pé.

Não se sabe se houve reação da vítima, mas um dos assaltantes acabou sacando uma arma e atirou contra o vendedor. Ele foi atingido nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao rapaz. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas ao local.

O Honda Civic foi localizado horas mais tarde, incendiado, na Zona Rural do município, mais precisamente na estrada vicinal que liga Itapira a Jacutinga. A Defesa Civil foi acionada, mas o veículo foi totalmente queimado.