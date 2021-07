Após 6 meses de governo, Paulo Silva destaca Saúde como foco

Flávio Magalhães

O governo do prefeito Paulo Silva (PDT) completou seis meses de mandato. Em entrevista para o jornal A COMARCA, o prefeito avaliou que a Saúde foi o foco neste primeiro semestre na Administração Municipal. Não deixou de mencionar, porém, outras conquistas que considera importantes, como o recapeamento da Rodovia dos Agricultores e a construção do terceiro bloco da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Arthur de Azevedo.

O combate à Covid-19, evidentemente, foi o que exigiu os maiores esforços da Prefeitura nos últimos seis meses. Para o prefeito, além do combate à pandemia em si, a campanha de vacinação também se mostrou desafiadora, por ser diferente de qualquer outra e por existir uma pressão da população pela rápida imunização, em contraste com as poucas doses disponibilizadas.

Paulo Silva considera que a ampliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa foram cruciais. “Com a terceira onda, eles chegaram a ser totalmente ocupados. A gente estaria numa situação muito mais difícil se não fossem por esses leitos”, avalia. O chefe do Executivo acredita ainda que este mês de julho será decisivo na campanha de vacinação. Mantido o ritmo atual, a doença pode estar sob controle em setembro e os seis leitos de UTI, abertos pela Prefeitura em maio, podem ser fechados no final de outubro.

Falando em Santa Casa, foi neste primeiro semestre de 2021 que a Prefeitura recebeu a ordem judicial que coloca um prazo para o fim da intervenção no hospital, com devolução da gestão à Irmandade. Paulo Silva afirmou que a Administração trabalha para devolver a Santa Casa recuperada e bem equipada para o atendimento dos pacientes. “E vamos continuar sendo parceiros depois da intervenção”, garantiu. Destacou ainda a reforma do sistema elétrico do hospital, que será viabilizado graças a uma contrapartida financeira da empresa Reserva da Cachoeira, pela construção do empreendimento imobiliário Avenida Garden.

Durante a entrevista, o prefeito anunciou que a Prefeitura realizará uma reforma geral nas 11 Unidades Básicas de Saúde do município. Além da questão estrutural, as UBSs também receberão novos equipamentos. “O nosso CEM será modelo”, citou, se referindo ao Centro de Especialidades Médicas. Sobre a falta de profissionais e a fila de cirurgias eletivas, acredita que esses problemas terão solução com o fim da pandemia. Por sinal, quando a Covid-19 for superada, o atual Ambulatório de Síndromes Gripais será transformado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a região central, conforme promessa de campanha.

POLÍTICA

Paulo Silva e Barros Munhoz são adversários políticos de longa data. No entanto, desde que o pedetista assumiu a Prefeitura, tem recorrido ao deputado do PSB para viabilizar recursos para Mogi Mirim. “É uma parceria que está trazendo muitos frutos, essa relação republicana é muito importante”, frisou.

Com influência junto ao governo de João Doria (PSDB), Barros Munhoz faz a intermediação entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Com isso, Mogi Mirim garantiu, nos últimos seis meses, a vinda de uma unidade do Poupatempo e os investimentos para o recapeamento da Rodovia dos Agricultores e para a ampliação da Fatec.

O prefeito também mencionou as emendas parlamentares direcionadas a Mogi Mirim, grande parte delas devido à atuação de vereadores. Sobre a Câmara Municipal, afirmou ver com naturalidade o alinhamento de parlamentares contrários ao governo. “É natural que se forme um grupo de oposição, pensando nas próximas eleições. Fiz isso quando era vereador”, pontuou.

Por fim, Paulo Silva mencionou ações na Segurança Pública, como a criação das patrulhas Maria da Penha e do distrito de Martim Francisco, postas em prática pela Guarda Civil Municipal, além de destacar o empréstimo de aproximadamente R$ 5 milhões junto ao DesenvolveSP para investimento na Saúde.