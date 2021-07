“Lockdown noturno” não terá nova prorrogação e termina na quarta-feira

Em decisão conjunta, os prefeitos da microrregião decidiram, na noite de segunda-feira, 5, não prorrogar novamente o chamado "lockdown noturno". Ficou definido que as restrições de circulação a partir das 19h terminam nesta quarta-feira, dia 7.

A medida conjunta considerou a queda de novos casos e o avanço da vacinação na região. Com isso, a partir de quinta-feira, 8, os comércios poderão permanecer abertos até as 21 horas, com atendimento presencial, respeitando-se o limite de 40% da capacidade total do local.

Após este horário, serão permitidos delivery, retiradas e drive-thru conforme o alvará de funcionamento de cada estabelecimento comercial. Com a flexibilização, as cidades de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira voltam a seguir integralmente as diretrizes do Plano São Paulo.

Prefeitos consideraram a queda de novos casos e o avanço da vacinação na região (Foto: Arquivo)