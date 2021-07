Vacina contra a gripe é liberada para toda a população

A partir desta quarta-feira, 7, a população em geral – incluindo crianças a partir de seis meses – já pode ser imunizada com a vacina contra a gripe.

A ação preventiva no combate ao vírus Influenza ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no período da manhã, já que, durante a tarde, as equipes aplicarão as doses para as pessoas integrantes do público-alvo da vacinação contra a Covid-19.

Contudo, a Secretaria de Saúde alerta que deve haver um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses da vacina contra a gripe e o imunizante contra a Covid-19.

PRIORITÁRIOS

As pessoas que integram os grupos prioritários para a vacinação contra a gripe, mas que não compareceram nas UBSs nos prazos anteriores determinados pela campanha de vacinação, também serão vacinados.

Nestes grupos, estão enquadrados os trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a 5 anos completos, gestantes, puérperas, idosos (pessoas com 60 anos ou mais), professores das redes pública e particular, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, profissionais de segurança e salvamento e pessoas com deficiência física.

Além da carteira de vacinação, todas as pessoas deverão apresentar os documentos pessoais, como RG e/ou CPF.