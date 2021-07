Athos, cão policial da GCM, se aposenta e recebe homenagem

Depois de oito anos de serviços prestados, o pastor alemão Athos se aposentou. Ele foi um dos mais atuantes cães policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal (GCM) no combate ao tráfico de drogas em Mogi Mirim.

Na manhã de sábado, 17, na Praça São José, Athos foi homenageado durante um evento que contou também com a organização da vereadora Sônia Módena, ativista da causa animal. Estavam presentes o secretário de Segurança Pública, Luiz Carlos Pinto, e o deputado estadual Delegado Bruno Lima, além de autoridades de outros municípios.

Parte da corporação da GCM também esteve presente na ocasião, quando Athos realizou uma última apresentação, conduzida por seu treinador, o GCM Hamilton. Por seu trabalho na GCM, Athos recebeu certificado e medalha de Honra ao Mérito, em reconhecimento aos importantes serviços prestados nestes oito anos para a sociedade mogimiriana.