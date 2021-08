Bruno Fratus conquista a medalha de bronze nos 50m livre nos Jogos Olímpicos

O nadador Bruno Fratus encerrou a participação da natação brasileira nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 com uma medalha no peito. O brasileiro terminou em terceiro lugar nos 50m livre, a prova mais veloz da natação, com o tempo de 21s57, e assegurou o bronze. O americano Caeleb Dressel foi ouro, com o tempo de 21s07, novo recorde olímpico, e o francês Florent Manaudou levou a prata, com 21s55.

Após a prova, Fratus beijou e abraçou o bloco de largada. Com a medalha no peito, beijou o pódio e correu para abraçar Michelle, que estava na área da piscina. A medalha de Fratus também representa a primeira de um atleta treinado por uma mulher na natação brasileira. Ele é orientado pelo americano Breatt Hawke e por sua esposa, Michelle Lenhardt, ex-nadadora olímpica, que o acompanhou em Tóquio.

Fratus já havia chegado a duas finais em Jogos nos 50m livre: foi quarto colocado em Londres 2012 e sexto no Rio 2016. A natação do Brasil foi responsável pela conquista de duas medalhas para o Time Brasil no Japão. Fenando Scheffer, nadando na raia 8, também ganhou um bronze nos 200m livre, com 1min44s66. Foi a 14ª conquista do país na modalidade na história em Jogos Olímpicos.

Além da conquista de Scheffer e Fratus, os brasileiros se classificaram para outras duas finais individuais e duas em equipe. Disputaram a medalha: Leonardo de Deus nos 200m borboleta, Guilherme Costa nos 800m livre, e os revezamentos 4x100m livre e 4x200m livre.