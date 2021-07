Campanha irá arrecadar ração para animais, no próximo sábado, na Praça Rui Barbosa

Uma campanha para arrecadar ração para animais abandonados e necessitados será realizada no próximo sábado, dia 17, na Praça Rui Barbosa. Chamada de Pit Stop Solidário, contará com a participação da vereadora Sônia Módena e do deputado estadual Delegado Bruno Lima, ambos conhecidos pelo ativismo em prol da causa animal, além de protetores independentes.

A iniciativa foi criada para ajudar os protetores independentes que realizam um papel fundamental junto aos animais de rua ou de famílias necessitadas. “Subiu o valor das rações e, com a prorrogação do isolamento social, a situação das famílias que possuem animais, dos protetores e das associações que resgatam animais de rua se agravou, porque eles também dependem de doações. Para poder ajudá-los, entramos em contato com o delegado Bruno Lima, que imediatamente se prontificou a vir a Mogi Mirim realizar esta ação conosco”, explicou Sonia.

Na ocasião, das 9h às 13h, rações para cães ou gatos poderão ser entregues na própria praça. A ação será realizada próxima ao coreto e nos dois semáforos principais da Praça Rui Barbosa (ao lado das lojas Pernambucanas e da Farmácia 24 horas) e os protetores, identificados com camisetas dos Protetores Independentes de Mogi Mirim, vão recolher as doações dos motoristas que passarem pelo local.

HOMENAGEM

Às 10h, o cão Athos, que atuou por anos no Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal (GCM), será homenageado pelos serviços prestados à sociedade mogimiriana. Após inúmeras ações em combate à criminalidade, o cão se aposentou das funções.

No mesmo local, haverá animais para adoção responsável, adultos e filhotes. “Está muito difícil para nós, protetores independentes. A pandemia também contribuiu para mais abandono, devido à falta de recursos dos proprietários que perderam seus empregos, por exemplo, e ficamos superlotados. Quando não abandonam, pedem doação de ração para nós, que já cuidamos de dezenas de animais. Há muita doação de animais para protetores e pouca adoção. Precisamos de ajuda urgente”, finalizou Sonia.