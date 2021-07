Frio causa geada em Mogi e região; Guaçu registra mínima de 0°C

Mogi Mirim e região registraram mais uma manhã gelada, a mais fria do ano, com formação de geada em diversos locais. No domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de frio para o Centro-Sul do Brasil, válido até quarta-feira.

Na manhã desta terça-feira, 20, o termômetro da Praça Rui Barbosa, na região central de Mogi Mirim, marcou 3°C. A temperatura mínima pode ter sido ainda menor, mas o município não dispõe de uma estação meteorológica, como as cidades vizinhas.

Em Mogi Guaçu, a estação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) registrou mínima de 0°C. Segundo os registros, a temperatura no município guaçuano oscilou abaixo dos 2°C entre 3h40 e 7h40, atingindo a mínima entre 6h e 6h30.

Já em Itapira, a temperatura mínima foi negativa. A estação do Ciiagro no município itapirense ficou pouco abaixo de 0°C na manhã desta terça. No entanto, segundo o portal ItapiraNews, o termômetro localizado na Vila Penha do Rio do Peixe, próximo a empresa Imbil, marcou -2°C por volta das 6h30.

Essa foi a segunda onda de frio que atingiu a região somente neste mês de julho. No dia 1º, também houve ocorrência de geada nos municípios da Baixa Mogiana e a estação de Mogi Guaçu registrou temperatura mínima de 1,5°C naquela ocasião.