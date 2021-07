Homem é encontrado morto no coreto da Praça Rui Barbosa

Um morador em situação de rua foi encontrado morto no coreto da Praça Rui Barbosa, Centro da cidade, no início da manhã desta terça-feira, 6. Segundo testemunhas, outros moradores de rua tentaram acordar o colega, identificado como José Elias Romeiro, 32, quando perceberam que ele já não respondia.

Funcionários do consórcio municipal da Cemmil, que cuidam daquela praça, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local. Porém, segundo o médico que atendeu a ocorrência, não havia mais nada a ser feito.

Ele descartou a morte por hipotermia, afirmando que a causa provável tenha sido hemorragia gástrica, já que os amigos informaram que José Elias estava muito doente no dia anterior. “Inclusive vomitando sangue”, acrescentou.

Outros moradores em situação de rua confirmaram essa informação, inclusive afirmando que José Elias não fazia uso de drogas. De acordo os relatos, ele passou a segunda-feira deitado em bancos próximos ao coreto, vomitando sangue. Uma testemunha informou também que ele era alcoólatra e se recusou a procurar ajuda médica.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O coreto onde o corpo de José Elias foi encontrado estava bastante sujo, com restos de comido e lixo acumulado. O local não oferece proteção térmica e as condições de higiene são bastante precárias.

José Elias era acompanhado pelo serviço de Assistência Social do município. A Prefeitura oferece, provisoriamente, atendimento a moradores em situação de rua através do Projeto Esperança, na Ladeira São Benedito. Neste mês de julho, deve ser inaugurado um serviço mais completo, gerido pela equipe da entidade S.O.S. Cristão, onde funcionava o albergue noturno Zeca de Andrade e o abrigo Juca de Andrade, na Avenida Padre João Vieira Ramalho.

Atualizado às 11h18





Morte por hipotermia foi descartada por médico do Samu, que explicou que a causa provável tenha sido hemorragia gástrica (Foto: Nelson Victal do Prado Júnior)