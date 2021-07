Manhã de quinta registra geada em Mogi e mínima de 1,4°C no Guaçu

A manhã do primeiro dia do mês de julho é a mais fria até agora do inverno de 2021. Nesta quinta-feira, algumas regiões de Mogi Mirim registraram a formação de geada. A COMARCA recebeu fotos de uma propriedade na Rodovia dos Agricultores, próximo ao limite de Artur Nogueira, onde ocorreu o fenômeno climático.





A geada, vale lembrar, pode ser prejudicial para as plantações, causando até mesmo a morte parcial ou total do que é cultivado e está crescendo na lavoura.





Mogi Mirim não possui uma estação meteorológica para medição de temperatura, mas, por volta das 6h desta quinta-feira, o termômetro da Praça Rui Barbosa registrava 4°C. No entanto, estima-se que a temperatura mínima tenha sido ainda menor.





Isso porque, em Mogi Guaçu, os termômetros chegaram a 1,4°C, de acordo com registros da estação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). Na manhã anterior, a estação registrou temperatura mínima de 4,3°C.





Em Itapira, não foi diferente. A estação do Ciiagro, que mede a temperatura a cada 20 minutos, registrou 1,6°C no município itapirense. Segundo a imprensa local, no termômetro da empresa Imbil, chegou a ser registrado -1°C.





Região entre Mogi Mirim e Artur Nogueira sofreu com formação de geada (Foto: Divulgação)