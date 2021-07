Mogi Mirim vacina nesta semana população de 37 a 39 anos

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim vai vacinar, entre terça e quinta-feira, a população de 37 a 39 anos. A imunização vai ocorrer em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no período da tarde. Em algumas unidades, a vacinação se estenderá para o período noturno. Cada munícipe, dentro da faixa etária de 37 a 39 anos, deve procurar sua unidade de referência para ser imunizado.

De acordo com o calendário municipal de imunização contra a Covid-19, na terça-feira, 6, serão vacinadas as pessoas com 39 anos completos. A vacinação vai ocorrer, exclusivamente, das 13h às 19h nas UBSs Aterrado, Santa Clara, Santa Cruz, Jardim Paulista, Antonio Albejante, Vanderlei Silva Bueno e Maria Beatriz. Já nas UBSs Parque do Estado II, José Antonio Seixas, Jardim Planalto e Martim Francisco, o horário da vacinação será das 13h às 15h30.

Na quarta-feira, 7, será a vez das pessoas com 38 anos completos se vacinarem contra a Covid-19. Nesta data, as unidades de saúde que funcionarão exclusivamente para a imunização da Covid-19, das 13h às 19h, serão Aterrado, Santa Clara, Santa Cruz, Jardim Paulista, Antonio Albejante, Vanderlei Silva Bueno, Maria Beatriz e Jardim Planalto. Já nas UBSs Parque do Estado II, José Antonio Seixas e Martim Francisco será mantido o horário das 13h às 15h30.

Na quinta-feira, 8, a Secretaria de Saúde vai vacinar pessoas com 37 anos completos. Das 13h às 19h, a imunização ocorrerá nas seguintes UBSs: Aterrado, Santa Clara, Santa Cruz, Jardim Paulista, Antonio Albejante, Vanderlei Silva Bueno, Maria Beatriz e Martim Francisco. Das 13h às 15h30, será o horário destinado à vacinação nas UBSs Parque do Estado II, José Antonio Seixas e Jardim Planalto.

DOCUMETAÇÃO

Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio. No entanto, é preciso realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. No ato da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que, se possível, as pessoas que serão vacinadas dentro de suas faixas etárias levem a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível para impressão no site da Prefeitura.

Novas idades e datas serão incluídas no calendário de imunização conforme o município receber a confirmação de envio de mais vacinas.

SEGUNDA DOSE

Para aqueles que já tomaram a primeira dose de Coronavac ou AstraZeneca e estão agendados para receberem a segunda dose nos dias 5 e 10 de julho, a Secretaria de Saúde informa que haverá mutirão de aplicação de segunda dose na próxima sexta-feira, 9, feriado estadual.

Para este dia, a estratégia de vacinação ainda está em fase de elaboração. Portanto, é preciso aguardar a divulgação das dos horários e locais de aplicação.