Morre Danilo Velo Barros, em decorrência da Covid-19

Morreu, na noite da última quinta-feira, aos 46 anos, o empresário Danilo Antonio Velo Barros, filho do ex-presidente do Mogi Mirim, Wilson Fernandes de Barros. Danilo estava internado no Hospital 22 de Outubro, em decorrência da Covid-19. Na quarta-feira, havia sido intubado.

Apreciador de futebol, Danilo era apaixonado pelo Mogi Mirim e chegou a ser mascote do time no acesso do clube à Primeira Divisão, em 1985. Durante o período de presidência de Wilson, chegou a participar da composição do clube.

O padrinho de Danilo foi um dos maiores jogadores da história de Mogi Mirim, Hugo Stort, que faleceu em março.

Danilo deixou a esposa Roberta, os filhos Vitor e Gabriela, a mãe Maria Antonia Velo Barros e os irmãos Marcos, Leandra e Márcia.

Apreciador de futebol, Danilo era apaixonado pelo Mogi Mirim Esporte Clube (Foto: Reprodução/Facebook)